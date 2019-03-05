2019-03-05T10:01:11+03:00
Общество

Рязанцам предлагают полтысячи рублей за кровь

Она необходима пациентам ОКБ
Мария БЛИНОВА
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Областная клиническая больница разместила на своем сайте обращение к рязанцам: медицинскому учреждению необходима кровь.

– Нашим пациентам часто требуется переливание крови. Его проводят людям, которые попали в ДТП, получили травмы, нуждаются в сложной операции или проходят онкогематологическое лечение, – говорится в обращении медиков.

При этом специалисты указывают, что группа крови и резус-фактор – не имеют значения: для спасения пациентов нужна любая кровь.

Сдать ее можно в любой день, кроме выходных и понедельника с 8:30 до 12:00. При себе необходимо иметь паспорт.

Каждому сдавшему кровь гарантирована выплата в 478 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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