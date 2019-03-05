Рязанскую школу эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-05T09:53:29+03:00

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Утром 5 марта в рязанской школе №63 на улице Тимакова прошла эвакуация. Из здания вывели 700 человек, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

По уточненной информации, в 8.48 в школе сработала пожарная сигнализация. Прибывшие на место пожарные, а на вызов выехали 27 человек личного состава на 10 единицах техники, обнаружили, что в одном из помещений произошло короткое замыкание без последующего возгорания.

Интересно, что в этот же день в школе №64 на улице Черновицкой должна пройти плановая эвакуация «с переобуванием и переодеванием», сообщили «Комсомолке» родители.

ИСТОЧНИК KP.RU