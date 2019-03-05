2019-03-05T09:46:47+03:00
Общество

Рязанских школьников будут обучать программированию в «Яндекс.Лицее»

Бесплатный образовательный проект стартует с нового учебного года
Александр РАДЫГИн
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В начале следующего учебного года в Рязани стартует проект «Яндекс.Лицей». Об этом на странице губернатора Николая Любимова во «ВКонтакте» сообщили представители регионального министрества образования.

«Функционирование “Яндекс.Лицея” в Рязани планируется с начала следующего учебного года. Сейчас идет отбор преподавателей», — говорится в сообщении.

НАША СПРАВКА

Яндекс.Лицей — это образовательный проект по обучению школьников программированию. Учебная программа рассчитана на два года. На занятиях ребята знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике. Все обучение — бесплатное.

Как отмечают в компании, с программированием школьники будут знакомиться на примере Python — этот язык несложно освоить, к тому же он позволяет решать множество задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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