Рязанских школьников будут обучать программированию в «Яндекс.Лицее»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-05T09:46:47+03:00

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В начале следующего учебного года в Рязани стартует проект «Яндекс.Лицей». Об этом на странице губернатора Николая Любимова во «ВКонтакте» сообщили представители регионального министрества образования.

«Функционирование “Яндекс.Лицея” в Рязани планируется с начала следующего учебного года. Сейчас идет отбор преподавателей», — говорится в сообщении.

НАША СПРАВКА

Яндекс.Лицей — это образовательный проект по обучению школьников программированию. Учебная программа рассчитана на два года. На занятиях ребята знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике. Все обучение — бесплатное.

Как отмечают в компании, с программированием школьники будут знакомиться на примере Python — этот язык несложно освоить, к тому же он позволяет решать множество задач.

ИСТОЧНИК KP.RU