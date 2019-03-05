Опубликовано видео наезда легковушки на трех человек в Рязани

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-05T09:04:01+03:00

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Сообщество «Дороги Рязани» опубликовало запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент ДТП с участием пешеходов. Сам инцидент, согласно источнику, произошел 3 марта на пересечении улиц Каширина и Солнечной.

На кадрах видно, как трое людей начали переходить дорогу от остановки общественного транспорта, когда светофор на регулируемой «зебре» загорелся зеленым. Тем не менее, водитель легкового автомобиля, ехавший в сторону Первомайского проспекта, продолжил движение и совершил наезд на компанию.

Информация о последствиях случившегося уточняется.

ДТП в Рязани "СБИЛИ" (ул.Каширина ул.Солнечная).https://vk.com/roadrzn62

ИСТОЧНИК KP.RU