У подъезда рязанской многоэтажки в Приокском обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 22:29 2019-03-04T22:29:40+03:00

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Днем 4 марта у подъезда многоэтажного дома по улице Октябрьской обнаружили тело мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Московским МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить личность погибшего, точную причину смерти, а также все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, мужчина выпал из окна на десятом этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU