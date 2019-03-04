На турлатовский полигон под Рязанью свезли тонну отходов 3 класса опасности

СЕГОДНЯ 18:40 2019-03-04T18:40:05+03:00

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Активисты рязанского ОНФ обратились в надзорные органы с просьбой проверить факт незаконной деятельности полигона в поселке Турлатово, сообщают общественники.

По данным активистов, несмотря на решение суда, закрывшего полигон восемь лет назад, в 2019 году несколько большегрузов завезли на полигон отходы 3 класса опасности.

По документам отходы должна была утилизировать фирма «Экошлак» на полигоне в Липецкой области, но для сокращения расходов на транспортировку отходы незаконно разместили близ Рязани.

— Владельцев данного «полигона» уже не первый раз хватают за руку, — рассказывает сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области Евгений Рыбаков. — Сюда завозили и пестициды, и остатки серной кислоты, теперь в резервуары слили около тонны стоков с крахмального производства.

ИСТОЧНИК KP.RU