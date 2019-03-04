2019-03-04T18:07:25+03:00
Происшествия

После пожара у многодетной рязанской семьи остался лишь паспорт отца

Родителям с трудом удалось вывести разбежавшихся по дому детей
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
Изменить размер текста:

Поздним вечером в воскресенье, 4 марта, в Старожиловском районе загорелся дом многодетной семьи, сообщает издательства «Пресса». ЧП случилось в деревне Аристово.

Чета Корецких и их семеро детей 7-13 лет готовились ко сну: кто-то из малышней уже был в кроватке, кто-то продолжай играть. В десятом часу вечера люди услышали непонятный треск – будто взорвалась лампочка. В комнате тут же вспыхнули шторы, и огонь стремительно пополз по стенам и потолку.

– Мы стали ловить детей – в панике они бегали по дому. Накинув на них верхнюю одежду, выносили и выводили их из дома, – говорит мама Ольга Корецкая. – Из вещей и документов единственное, что у нас осталось это паспорт мужа, который был в кармане пальто.

Выведя всех своих детей из горящего дома, женщина пыталась проникнуть обратно, взять хотя бы документы. Но это было уже невозможно – она лишь сама получила ожоги.

Тем временем примчались пожарные, которых успел вызвать глава семейства Евгений. Его дом сохранить не удалось, зато пожарные смогли отстоять соседний – там обитает многодетная семья с шестью детьми.

Сейчас Корецкие живут у бабушки. Местные власти обязались выделить им жилье, но в первую очередь восстановить документы: без них невозможно получить матпомощь.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На турлатовский полигон под Рязанью свезли тонну отходов 3 класса опасности
Жители Солотчи во вторник останутся без холодной воды
РНПК завершила модернизацию установки каталитического риформинга
Зарезал и закопал в снегу: подозреваемый в убийстве рязанки признал свою вину
Рязанских предпринимателей заставили уничтожить полторы тонны просроченного мяса
«Единая Россия» добилась пересмотра решения о возвращении штрафа за превышение скорости на 10 км/ч
С порывами южного ветра весна все-таки пробирается в Рязань
Грипп и ОРВИ незначительно отступили в рязанском регионе
Для новой больницы Рязани купят МРТ почти за 80 миллионов
Конкурс «Солнечный зайчик» прошел в Рязани
Рязанцы могут пополнить счет на транспортных картах в 1200 пунктах
Увязшую в долгах рязанскую «Теплосеть» заставили заплатить налоги за «Автоколонну 1310»