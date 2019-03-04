После пожара у многодетной рязанской семьи остался лишь паспорт отца

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-04T18:07:25+03:00

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Поздним вечером в воскресенье, 4 марта, в Старожиловском районе загорелся дом многодетной семьи, сообщает издательства «Пресса». ЧП случилось в деревне Аристово.

Чета Корецких и их семеро детей 7-13 лет готовились ко сну: кто-то из малышней уже был в кроватке, кто-то продолжай играть. В десятом часу вечера люди услышали непонятный треск – будто взорвалась лампочка. В комнате тут же вспыхнули шторы, и огонь стремительно пополз по стенам и потолку.

– Мы стали ловить детей – в панике они бегали по дому. Накинув на них верхнюю одежду, выносили и выводили их из дома, – говорит мама Ольга Корецкая. – Из вещей и документов единственное, что у нас осталось это паспорт мужа, который был в кармане пальто.

Выведя всех своих детей из горящего дома, женщина пыталась проникнуть обратно, взять хотя бы документы. Но это было уже невозможно – она лишь сама получила ожоги.

Тем временем примчались пожарные, которых успел вызвать глава семейства Евгений. Его дом сохранить не удалось, зато пожарные смогли отстоять соседний – там обитает многодетная семья с шестью детьми.

Сейчас Корецкие живут у бабушки. Местные власти обязались выделить им жилье, но в первую очередь восстановить документы: без них невозможно получить матпомощь.

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU