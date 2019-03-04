2019-03-04T18:01:17+03:00
Недвижимость

Жители Солотчи во вторник останутся без холодной воды

В курортном поселке будут менять пожарный гидрант
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5 марта в поселке Солотча отключат холодную воду, сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на «Водоканал». Причина отключения — замена пожарного гидранта.

Во вторник с 09:00 до 13:00 воды не будет в Солотче по следующим адресам:

- улица Гайдара, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13;

- Курортный проезд (частные дома);

- улица Владимирская, д. 32а (школа №32).

КУДА ЗВОНИТЬ?

По работе подачи холодной воды необходимо звонить по следующим телефона МП «Водоканал»: диспетчерская служба — (4912) 41-06-25, 41-06-26; абонентский отдел — 41-01-16; отдел по работе с населением — 20-20-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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