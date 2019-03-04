2019-03-04T17:15:28+03:00
Общество

РНПК завершила модернизацию установки каталитического риформинга

Это позволит увеличить загрузку катализатора на 15%
Константин МОГИЛИН
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Фото: РНПК.Фото: РНПК.
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Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочка Роснефти), завершила модернизацию установки с заменой реакторов на блоке риформинга.

Реконструкция проводилась поэтапно с 2014 года. В ходе первоначального этапа работ было автоматизировано управление технологическим процессом, оптимизировано энергопотребление, для чего дооборудованы печи, модернизирована технологическая подстанция и другие.

В 2018 году во время завершающего этапа модернизации реакторы на блоке риформинга были заменены на современные высокотехнологичные. Появилась возможность дополнительной загрузки.

Итогом проделанной работы стало увеличение октанового числа получаемого компонента автобензина до 97 пунктов по исследовательскому методу.

Кроме того, был осуществлен перевод установки на 3-летний межремонтный пробег, что существенно повысило экономические показатели эксплуатации установки, а также уровень экологической и промышленной безопасности завода.

НАША СПРАВКА

АО «РНПК» поэтапно реализует масштабную инвестиционную программу НК «Роснефть» по модернизации производства и реконструкции действующих технологических установок. В 2018 году завод провел модернизацию установок точечного налива нефтепродуктов, полностью автоматизировав процесс погрузки светлых нефтепродуктов в железнодорожные цистерны. Предприятие завершило реконструкцию установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6 проектной мощностью 8 миллионов тонн в год, в результате которой был увеличен отбор светлых нефтепродуктов до 58,3%. Была введена в эксплуатацию установка гидроочистки дизельного топлива, после реконструкции которой, существенно возрос уровень экологической и промышленной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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