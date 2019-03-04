Зарезал и закопал в снегу: подозреваемый в убийстве рязанки признал свою вину

СЕГОДНЯ 16:51 2019-03-04T17:02:04+03:00

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Спасский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу молодого человека, подозреваемого в убийстве.

Напомним, информация о страшной находке появилась в конце прошлой рабочей недели: 28 февраля в Спасске, в сугробе неподалеку от автозаправки, обнаружили труп 41-летней женщины. Кто-то несколько раз ударил ее ножом, а потом закопал в снегу, забрав при этом 300 рублей.

Впоследствии выяснилось, что убийство произошло в ночь на 26 февраля. Подозреваемого нашли быстро. По официальной информации, это «молодой человек», который на момент преступления был пьян. Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников, ему около 18 лет.

– Вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, в содеянном раскаялся, – сообщает пресс-служба районного суда.

Защитник, кстати, настаивал на домашнем аресте. Однако суд все же встал на сторону следователей: до судебного разбирательства молодой человек будет за решеткой.

Постановление пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU