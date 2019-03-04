2019-03-04T16:32:11+03:00
Общество

Рязанских предпринимателей заставили уничтожить полторы тонны просроченного мяса

Россельхознадзор обнаружил мясную продукцию неизвестного происхождения
Александр РАДЫГИН
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Фото: пресс-служба РоссельхознадзораФото: пресс-служба Россельхознадзора
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В феврале специалисты рязанского Россельхознадзора во время контрольно-надзорных мероприятий обнаружили у индивидуальных предпринимателей и организаций около полутора тонн мяса неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба управления.

По данным ведомства, в холодильных камерах хранилось мясо без маркировки, а также продукция с истекшим сроком годности.

В связи с тем, что инспекторы не смогли сопоставить обезличенную продукцию с ветеринарными документами, то выдали предпринимателям предписания уничтожить все мясо.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Кроме того, в морозильных ларях одного из предприятий Михайловского района обнаружена обезличенная мясная продукция общим весом 339,2 кг. Как отмечают специалисты Россельхознадзора, на момент проверки в холодильной камере находился и шпик общим весом 0,43 кг без сопроводительных документов.

В адрес индивидуального предпринимателя выдано предписание о срочной утилизации мясной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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