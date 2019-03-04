Рязанских предпринимателей заставили уничтожить полторы тонны просроченного мяса
В феврале специалисты рязанского Россельхознадзора во время контрольно-надзорных мероприятий обнаружили у индивидуальных предпринимателей и организаций около полутора тонн мяса неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба управления.
По данным ведомства, в холодильных камерах хранилось мясо без маркировки, а также продукция с истекшим сроком годности.
В связи с тем, что инспекторы не смогли сопоставить обезличенную продукцию с ветеринарными документами, то выдали предпринимателям предписания уничтожить все мясо.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора
Кроме того, в морозильных ларях одного из предприятий Михайловского района обнаружена обезличенная мясная продукция общим весом 339,2 кг. Как отмечают специалисты Россельхознадзора, на момент проверки в холодильной камере находился и шпик общим весом 0,43 кг без сопроводительных документов.
В адрес индивидуального предпринимателя выдано предписание о срочной утилизации мясной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU