СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-04T16:10:44+03:00

Об этом заявил федеральный координатор партпроекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский

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«Единая Россия» добилась пересмотра решения о возвращении штрафа за превышение скорости на 10 км/ч, но не снимает данный вопрос с контроля и будет в дальнейшем отстаивать права автолюбителей. Об этом заявил федеральный координатор партпроекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

– Нет никаких фактологических материалов, которые могли бы обосновать целесообразность возвращения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч. Опираться на европейский опыт тоже не имеет смысла, у нас совершенно разная специфика в этом направлении. Поэтому мы должны отталкиваться от существующих реалий, – уверен он.

Владимир Афонский напомнил, что партпроект «Безопасные дороги» провел 21 февраля общественное обсуждение инициативы об усилении административной ответственности водителей за нарушение скоростного режима.

– Абсолютное большинство респондентов высказались против данной инициативы, что было поддержано со стороны экспертов. В рассмотрении подобных инициатив необходимо отталкиваться от существующих реалий. К примеру, установленные камеры, фиксирующие превышение скорости, к сожалению, в большинстве случаев имеют погрешность. Поэтому, снизив допустимый порог до 10 км/час, мы можем столкнуться с большим числом необоснованных штрафов за якобы свершенное превышение скорости, – считает Владимир Афонский.

По его мнению, злостные нарушители продолжат нарушать скоростной режим, даже если порог будет снижен до 0 км/час.

– Поэтому возвращение штрафа за превышение скорости на 10 км/час ударит именно по законопослушным гражданам, ответственным водителям. Мы приветствуем решение правительства, но не снимаем ее контроля и будем до последнего отстаивать права простых и честных водителей, – заключил Владимир Афонский.

Напомним, ранее Минтранс и МВД предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о введении нового штрафа за превышение скорости на 10 км/ч водителями автотранспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU