С порывами южного ветра весна все-таки пробирается в Рязань
Пока счет 0:0 – ночью минус, днем плюс
Изменить размер текста:
Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 5 марта.
По информации синоптиков, во вторник нас ждет облачная погода. Ночью местами снег и мокрый снег, днем – мокрый снег и дождь. Ветер при этом будет юго-западный, южный, 6-11 м/с, днем порывы временами достигнут 12-17 м/с.
Температура воздуха по области ночью -4...+1°С. Днем столбики термометров поднимутся до +1...+6°С.
Вниманию автомобилистов: налипание мокрого снега, на дорогах гололедица!
ИСТОЧНИК KP.RU