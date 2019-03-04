2019-03-04T15:55:40+03:00
Общество

С порывами южного ветра весна все-таки пробирается в Рязань

Пока счет 0:0 – ночью минус, днем плюс
Мария БЛИНОВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 5 марта.

По информации синоптиков, во вторник нас ждет облачная погода. Ночью местами снег и мокрый снег, днем – мокрый снег и дождь. Ветер при этом будет юго-западный, южный, 6-11 м/с, днем порывы временами достигнут 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью -4...+1°С. Днем столбики термометров поднимутся до +1...+6°С.

Вниманию автомобилистов: налипание мокрого снега, на дорогах гололедица!

ИСТОЧНИК KP.RU

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