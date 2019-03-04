Грипп и ОРВИ незначительно отступили в рязанском регионе

СЕГОДНЯ 15:40 2019-03-04T15:40:13+03:00

По-прежнему чаще других болеют дети до 14 лет

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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области отмечает, что в течение прошедшей недели с 25 февраля по 3 марта в регионе снизилась интенсивность эпидемического процесса. Это относится как в целом к региону, так и к областному центру – Рязани.

Наряду с этим, эпидемические пороги остаются превышенными. По области – на 9,8%, в Рязани – на 19,3%. Детей в обоих случаях больше всего, доля больных в возрасте до 14 лет составила 71,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU