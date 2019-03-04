2019-03-04T15:33:37+03:00
Здоровье

Для новой больницы Рязани купят МРТ почти за 80 миллионов

Аппарат за эти деньги должны еще и установить, и запустить
Мария БЛИНОВА
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На портале госзакупок появилась информация о начале аукциона на поставку магнитно-резонансного томографа, предназначенного для нового здания Больницы скорой медицинской помощи Рязани.

Начальная цена вопроса – почти 80 миллионов рублей. Победитель конкурса, предложивший наименьшую цену, за эту плату должен будет: поставить оборудование, провести его монтаж и ввести томограф в эксплуатацию, проинструктировав при этом персонал.

Кроме этого, размещен конкурс на поставку ангиографического комплекса – с его помощью проводят множество диагностических процедур, основанных на контрастном исследовании кровеносных сосудов. Начальная цена этого оборудования почти 60 миллионов рублей.

МРТ и ангиографический комплекс установят в Главном корпусе будущего комплекса БСМП. Первых пациентов долгожданная больница, напомним, должна принять уже к следующей зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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