Конкурс «Солнечный зайчик» прошел в Рязани

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-04T14:48:09+03:00

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Конкурс детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик» прошел в Рязани. 3 марта в МКЦ состоялось его торжественное закрытие. Об этом рассказал сайт горадминистрации.

В этом году участие в нем приняли около более тысячи творчески одаренных детей и подростков из Рязани и Самары, Москвы и Подольска, Тамбова и Рыбинска, приехали даже представители Славянска-на-Кубани.

Высшую награду конкурса в номинации «Народный вокал» получил Образцовый коллектив Рязанской области «Народный хор». Лучшей в номинации «Хореография» – признана студия эстрадного танца Евгения Осотина «Поколение Dance». , Гран-при и приз от главы администрации – планшетный компьютер – вручили Виктории Картавовой в номинации «Эстрадный вокал». А вот детское жюри решило иначе - Гран-при в этой номинации присудили Марии Политиковой.

ИСТОЧНИК KP.RU