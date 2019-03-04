2019-03-04T14:48:09+03:00
Общество

Конкурс «Солнечный зайчик» прошел в Рязани

Детское жюри Гран-при в номинации «Эстрадный вокал» присудило Марии Политиковой
Иван АНТОНОВ
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Обладатели Гран-при "Поколение dance". Фото: сайт горадминистрации.Обладатели Гран-при "Поколение dance". Фото: сайт горадминистрации.
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Конкурс детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик» прошел в Рязани. 3 марта в МКЦ состоялось его торжественное закрытие. Об этом рассказал сайт горадминистрации.

В этом году участие в нем приняли около более тысячи творчески одаренных детей и подростков из Рязани и Самары, Москвы и Подольска, Тамбова и Рыбинска, приехали даже представители Славянска-на-Кубани.

Высшую награду конкурса в номинации «Народный вокал» получил Образцовый коллектив Рязанской области «Народный хор». Лучшей в номинации «Хореография» – признана студия эстрадного танца Евгения Осотина «Поколение Dance». , Гран-при и приз от главы администрации – планшетный компьютер – вручили Виктории Картавовой в номинации «Эстрадный вокал». А вот детское жюри решило иначе - Гран-при в этой номинации присудили Марии Политиковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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