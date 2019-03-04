2019-03-04T14:15:33+03:00
Общество

Рязанцы могут пополнить счет на транспортных картах в 1200 пунктах

При этом учтены все нюансы пользования УмКА-носителями
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Для пополнения транспортных УмКа-носителей в Рязани организована работа более 1200 пунктов и терминалов. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Если необходимо воспользоваться картой незамедлительно, необходимо обратиться:

- в киоски по продаже проездных билетов, расположенных на улице, они работают только с 23 числа текущего месяца по 5 число будущего месяца;

- в МП «КВЦ»;

- в любое отделение «Почты России»;

- в ООО «Городские платежи»;

- в Центры оплаты коммунальных платежей (ЦОКП);

- в «ЖИВАГО БАНК».

Если необходимость воспользоваться картой может возникнуть через сутки, рязанцам нужно пополнить счет на ней:

- в банкоматах и терминлах «Почта Банка»;

- в терминалах «Прио-Внешторгбанка»;

- в любой точке присутствия «Сбербанка»;

- в терминалах QIWI.

Кроме того, теперь по карте «УмКА «Городская» с тарифом «Электронный кошелек» тоже можно вносить плату во всех названных точках платежей, кроме КВЦ, ЦОКП. Пополнить баланс карты «УмКА» можно и через сайт картаумка.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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