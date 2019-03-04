Рязанцы могут пополнить счет на транспортных картах в 1200 пунктах
Для пополнения транспортных УмКа-носителей в Рязани организована работа более 1200 пунктов и терминалов. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Если необходимо воспользоваться картой незамедлительно, необходимо обратиться:
- в киоски по продаже проездных билетов, расположенных на улице, они работают только с 23 числа текущего месяца по 5 число будущего месяца;
- в МП «КВЦ»;
- в любое отделение «Почты России»;
- в ООО «Городские платежи»;
- в Центры оплаты коммунальных платежей (ЦОКП);
- в «ЖИВАГО БАНК».
Если необходимость воспользоваться картой может возникнуть через сутки, рязанцам нужно пополнить счет на ней:
- в банкоматах и терминлах «Почта Банка»;
- в терминалах «Прио-Внешторгбанка»;
- в любой точке присутствия «Сбербанка»;
- в терминалах QIWI.
Кроме того, теперь по карте «УмКА «Городская» с тарифом «Электронный кошелек» тоже можно вносить плату во всех названных точках платежей, кроме КВЦ, ЦОКП. Пополнить баланс карты «УмКА» можно и через сайт картаумка.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU