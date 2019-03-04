Масленица в рязанском Лесопарке будет с силовым экстримом и ценными призами

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-04T13:32:48+03:00

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Стало известно еще об одном месте проведения Масленицы в Рязани – в воскресенье, 10 марта, масштабный праздник организуют и в Лесопарке, сообщает пресс-служба горадминистрации

В программе: представления для детей, эстафеты, ярмарка, концерт, угощения, мастер-классы и файер-шоу. Гостей, конечно, ждут и масса конкурсов, и масленичный столб: те, кто доберется до его вершины, получать перфоратор, планшет, пылесос и другие ценные призы. Под финал праздника в Лесопарке сожгут чучело Масленицы.

Но упор здесь сделают на силовом экстриме. Команды ждут состязания по броску 32-килограммовой гири, снежная борьба, кантовка тракторной покрышки и другие «сюрпризы». Самые сильные получат призы от партнеров.

Начало в 12.00.

Напомним, что накануне – в субботу, 9 марта – большой городской праздник проведут на площади Ленина, а в воскресенье на масленичные гулянья рязанцев приглашают еще в ЦПКиО.

ИСТОЧНИК KP.RU