Трое рязанцев зарезали в Касимовском районе мужчину и сожгли его дом

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-04T13:26:23+03:00

Следственный комитет возбудил уголовное дело и взял подозреваемых в убийстве под стражу

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В Касимовском районе заключили под стражу подозреваемых в убийстве местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, вечером 28 февраля во время тушения возгорания в одном из домов в деревне Семенчуково пожарные обнаружили тело хозяина дома с признаками насильственной смерти.

Вскоре следователи задержали подозреваемых в убийстве. Ими оказались 42-летний мужчина и двое жителей близлежащих сел Касимовского района — 19 и 25 лет.

По предварительным данным, подозреваемые зашли в дом к потерпевшему, где «из-за личной неприязни» напали на него. Хозяин дома стал сопротивляться, но трое подельников нанесли ему ножевые ранения, от которых он скончался. После этого злоумышленники подожгли дом и скрылись.

В настоящее время все трое задержаны и взяты под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU