2019-03-04T13:15:12+03:00
Происшествия

Рязанскому убийце бывшей жены райсуд вынес приговор

Касимовцу было достаточно одного удара, чтобы поквитаться за старые обиды
Антоний ВОХЕЧ
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Касимовский районный суд вынес приговор убийце своей бывшей супруги. Об этом сообщила его пресс-служба.

Дело происходило 6 июня прошлого года. Житель Касимова в изрядном подпитии вспомнил застарелые обиды экс-жены и отправился на автомобильную мойку, где она работала, чтобы выяснить с ней, кто прав, а кто виноват. Возникла ссора, мужчина достал из кармана складной нож и ударил бывшую спутницу жизни ножом в правую сторону груди. Она выбежала из помещения, пьяный за ней. На улице в ситуацию вмешались два несовершеннолетних, заступились за раненую, истекавшую кровью, а бывшего супруга повалили на землю и отобрали нож.

Женщина была незамедлительно доставлена в ГБУ РО «Касимовский ММЦ», где ей была оказана медицинская помощь, однако в тот же день она умерла. Причиной смерти явилась рана правой половины грудной клетки, с повреждением правого легкого, повлекшая за собой массивную кровопотерю.

Бывший муж был признан виновным по ч.1 ст. 105УК РФ, и ему назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор обжалован и не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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