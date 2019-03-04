Двое рязанцев погибли на пожаре в Кораблине из-за непотушенной сигареты
Пожар в городе Кораблино, на котором погибли двое мужчин, произошел из-за непотушенной сигареты. Предварительную причину возгорания «Комсомолке» озвучили в Следственном комитете.
— Во время пожара погибли двое мужчин — хозяин квартиры и его гость, — рассказывает старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын. — Предварительная причина возгорания — непотушенная сигарета. В настоящее время устанавливается точная причина смерти погибших, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, сообщение о пожаре поступило в МЧС рано утром 4 марта. На ликвидацию возгорания выехали шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU