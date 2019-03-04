Двое рязанцев погибли на пожаре в Кораблине из-за непотушенной сигареты

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-04T13:22:27+03:00

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Пожар в городе Кораблино, на котором погибли двое мужчин, произошел из-за непотушенной сигареты. Предварительную причину возгорания «Комсомолке» озвучили в Следственном комитете.

— Во время пожара погибли двое мужчин — хозяин квартиры и его гость, — рассказывает старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын. — Предварительная причина возгорания — непотушенная сигарета. В настоящее время устанавливается точная причина смерти погибших, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в МЧС рано утром 4 марта. На ликвидацию возгорания выехали шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU