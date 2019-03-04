Из-за ремонта на водопроводе жители еще четыре рязанских улиц остались без воды

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-04T12:47:43+03:00

Воды не будет до тех пор, пока рабочие «Водоканала» не отремонтируют сети водоснабжения

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4 марта в Рязани отключили холодную воду еще на четырех улицах, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина отключения — ремонт на водопроводе.

В понедельник до окончания ремонта воды не будет по следующим адресам:

- ул. Юбилейная, д. 2;

- ул. Белякова, д. 27, д. 28, д. 29;

- ул. Бирюзова, д. 9/23;

- ул. Станкозаводская, д. 25.

Напомним, ранее сообщалось, что без воды останутся жители улиц Ломоносова, Трудовая и Рытикова.

ИСТОЧНИК KP.RU