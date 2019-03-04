Из-за ремонта на водопроводе жители еще четыре рязанских улиц остались без воды
Воды не будет до тех пор, пока рабочие «Водоканала» не отремонтируют сети водоснабжения
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4 марта в Рязани отключили холодную воду еще на четырех улицах, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина отключения — ремонт на водопроводе.
В понедельник до окончания ремонта воды не будет по следующим адресам:
- ул. Юбилейная, д. 2;
- ул. Белякова, д. 27, д. 28, д. 29;
- ул. Бирюзова, д. 9/23;
- ул. Станкозаводская, д. 25.
Напомним, ранее сообщалось, что без воды останутся жители улиц Ломоносова, Трудовая и Рытикова.
ИСТОЧНИК KP.RU