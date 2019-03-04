Рязанских водителей, севших за руль пьяными, платить заставляют приставы

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-04T12:46:44+03:00

За год в казну так поступило свыше 30 миллионов рублей

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В 2018 году у приставов региона находилось 2,5 тысячи исполнительных производства в отношении рязанцев, севших за руль пьяными. Исполнено более 1 тысячи производств: автомобилисты заплатили более 30 миллионов рублей.

– В случае неуплаты административного штрафа в 60-дневный срок, нарушителю грозит наложение штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, – напоминают в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU