Рязанский тяжеловес победил на Кубке Вооруженных сил по самбо
За престижные награды сражались представители 23 военных вузов России
. Фото: сайт регионального минспорта.
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Сборная РВВДКУ по самбо, в состав которой вошли спортсмены «Юпитера», в командном зачете заняла второе место на Кубке Вооруженных сил России в зачет Спартакиады вузов министерства обороны. 210 участников из 23 военных учебных заведений боролись за звание сильнейших в девяти весовых категориях. Об этом сообщает сайт регионального министерства ФК и спорта.
В личном зачете рязанские самбисты завоевали 6 медалей: три «золота» и три «бронзы». Чемпионом Спартакиады стал тяжеловес (100+) Георгий Осипюк, одержавший победы во всех шести поединках, за что был награжден грамотой в номинации «За лучшую технику».
ИСТОЧНИК KP.RU