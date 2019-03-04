Рязанский тяжеловес победил на Кубке Вооруженных сил по самбо

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-04T12:19:38+03:00

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Сборная РВВДКУ по самбо, в состав которой вошли спортсмены «Юпитера», в командном зачете заняла второе место на Кубке Вооруженных сил России в зачет Спартакиады вузов министерства обороны. 210 участников из 23 военных учебных заведений боролись за звание сильнейших в девяти весовых категориях. Об этом сообщает сайт регионального министерства ФК и спорта.

В личном зачете рязанские самбисты завоевали 6 медалей: три «золота» и три «бронзы». Чемпионом Спартакиады стал тяжеловес (100+) Георгий Осипюк, одержавший победы во всех шести поединках, за что был награжден грамотой в номинации «За лучшую технику».

ИСТОЧНИК KP.RU