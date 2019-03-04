В Рязани вынесли приговор водителю-убийце, который пьяным вылетел на обочину

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-04T12:20:46+03:00

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Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор по делу о смертельном ДТП в Песочне. Совершил его 36-летний горожанин, который сел за руль пьяным.

На большой скорости, без включения поворотников, с нарушением еще целого ряда правил он пытался обогнать КАМАЗ, но не справился с управлением и вылетел с дороги. По обочине в это время шел мужчина, который и стал жертвой аварии.

«Водителя-убийцу» наказали лишением свободы на 2 года 6 месяцев в колонии-поселении и лишением прав на 3 года. Кроме того, его обязали выплатить родственникам погибшего 2,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU