На песчаных карьерах в Рязанской области рабочим не выплачивают зарплату
Следователи Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении директора одного из предприятий, подозреваемого в невыплате заработной платы, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, директор предприятия, разрабатывающего песчаные карьеры, с января по сентябрь 2018 года в полном объеме не выплачивал четырем работникам заработную плату. В результате перед рабочими образовалась общая задолженность на сумму более 500 тысяч рублей.
В настоящее время следователи исследуют финансово-хозяйственную деятельность предприятия и принимают меры по погашению долгов.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU