2019-03-04T12:09:49+03:00
Происшествия

На песчаных карьерах в Рязанской области рабочим не выплачивают зарплату

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на общую сумму 500 тысяч рублей
Александр РАДЫГИН
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Следователи Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении директора одного из предприятий, подозреваемого в невыплате заработной платы, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, директор предприятия, разрабатывающего песчаные карьеры, с января по сентябрь 2018 года в полном объеме не выплачивал четырем работникам заработную плату. В результате перед рабочими образовалась общая задолженность на сумму более 500 тысяч рублей.

В настоящее время следователи исследуют финансово-хозяйственную деятельность предприятия и принимают меры по погашению долгов.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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