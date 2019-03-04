2019-03-04T11:55:09+03:00
Общество

Рязанским младенцам все чаще дают сказочные имена

Классические Сережи и Кати родителей привлекают куда меньше
Мария БЛИНОВА
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В Рязанской области наибольшей популярностью у родителей новорожденных сейчас пользуются имена Полина, Софья, Максим и Артем. Как рассказали съемочной группе ГТРК «Ока» в рязанском ЗАГСе №3, еще в моде исконно русские имена: Егор, Матвей, Мария и Анастасия.

Кроме того, рязанцы все чаще стали называть детей довольно редкими именами – Добреслав, Гордей, Аделия и Мелания.

– Нередко малышей называют и именами, которые ассоциируются со сказками. Это Варвара, Иван и Василиса, – пояснили в ЗАГСе. – А однажды у нас было сразу три Виктории за один день!

А вот привычные Юрий, Сергей, Ирина и Екатерина – популярность теряют, уже попав в число… редких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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