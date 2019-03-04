Три улицы Рязани остались без холодной воды
На водопроводе в областном центре идут ремонтные работы
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4 марта в Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на «Водоканал». Причина отключения — ремонтные работы на сетях водоснабжения.
В понедельник с 09:30 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Ломоносова, д. 7, д. 7а, д. 12/19;
- ул. Трудовая, д. 5/8, д. 23, д. 16/29, д. 14/42;
- ул. Рытикова, д. 5/7, д. 3.
КУДА ЗВОНИТЬ?
По работе подачи холодной воды необходимо звонить по следующим телефона МП «Водоканал»: диспетчерская служба — (4912) 41-06-25, 41-06-26; абонентский отдел — 41-01-16; отдел по работе с населением — 20-20-04.
ИСТОЧНИК KP.RU