2019-03-04T11:55:09+03:00
Недвижимость

Три улицы Рязани остались без холодной воды

На водопроводе в областном центре идут ремонтные работы
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4 марта в Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на «Водоканал». Причина отключения — ремонтные работы на сетях водоснабжения.

В понедельник с 09:30 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

- ул. Ломоносова, д. 7, д. 7а, д. 12/19;

- ул. Трудовая, д. 5/8, д. 23, д. 16/29, д. 14/42;

- ул. Рытикова, д. 5/7, д. 3.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По работе подачи холодной воды необходимо звонить по следующим телефона МП «Водоканал»: диспетчерская служба — (4912) 41-06-25, 41-06-26; абонентский отдел — 41-01-16; отдел по работе с населением — 20-20-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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