В центре Рязани у маршрутного такси отлетело колесо

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-04T11:18:37+03:00

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Утром 4 марта рядом с остановкой «Площадь Победы» у микроатобуса маршрутного такси отвались заднее колесо, сообщается в группе «Новости Рязани Вконтакте».

По данным очевидцев, из-за дорожного происшествия на данном участке со стороны Московского шоссе образовался автомобильный затор.

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Подробности уточняются.

Кроме того, как сообщают пользователи соцсети, примерно в это же время отвалилось колесо у микроавтобуса в Дядькове.

ИСТОЧНИК KP.RU