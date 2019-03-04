В центре Рязани у маршрутного такси отлетело колесо
Из-за дорожного происшествия у площади Победы образовалась пробка
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Утром 4 марта рядом с остановкой «Площадь Победы» у микроатобуса маршрутного такси отвались заднее колесо, сообщается в группе «Новости Рязани Вконтакте».
По данным очевидцев, из-за дорожного происшествия на данном участке со стороны Московского шоссе образовался автомобильный затор.
По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Подробности уточняются.
Кроме того, как сообщают пользователи соцсети, примерно в это же время отвалилось колесо у микроавтобуса в Дядькове.
ИСТОЧНИК KP.RU