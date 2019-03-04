2019-03-04T10:57:47+03:00
Общество

На Рязанской ГРЭС ПАО «ОГК-2» началась ремонтная кампания

Работы стартовали 1 марта
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На Рязанской ГРЭС ПАО «ОГК-2» началась реализация ремонтной кампании 2019 года. Запланировано проведение шести текущих и одного среднего ремонта энергоблоков.

С 1 марта в плановый средний ремонт выведен энергоблок №2 котлотурбинного цеха №1. Будут выполнены работы на основном и вспомогательном оборудовании: системе регулирования, арматуре и трубопроводах высокого и низкого давления поверхности нагрева котлоагрегата, насосах большой и малой мощности. Завершение планируется в первой половине апреля 2019 года.

Для бесперебойного обеспечения теплом и горячим водоснабжением промышленной площадки станции и потребителей города Новомичуринска запланированы ремонтные работы тепловой сети. Будет произведена замена магистральных участков, протяженностью порядка 500 метров и ремонт трубопроводов – 300 метров.

Результатом выполненных технических мероприятий станет повышение экономичности и увеличение срока эксплуатации генерирующего оборудования Рязанской ГРЭС.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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