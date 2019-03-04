При столкновении автобуса и «Газели» на рязанской дороге пострадали три пассажира
Все они в больнице
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:
В минувшую субботу, 3 марта, около 20.20 в Александро-Невском районе произошло ДТП. Напомним, авария случилась на 330 км дороги Р22 «Каспий».
Пресс-служба рязанской Госавтоинспекции сообщила подробности. Автобус Neoplan, выполнявший рейс «Москва-Дербент», ехал в сторону Тамбова и врезался в «Газель», которая находилась перед ним.
В результате три пассажирки «Газели» – 61, 46 и 43 лет – с травмами отправлены в больницу. Водители, в том числе 48-летний мужчина, управлявший автобусом, не пострадали.
Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU