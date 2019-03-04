2019-03-04T10:35:30+03:00
Происшествия

При столкновении автобуса и «Газели» на рязанской дороге пострадали три пассажира

Все они в больнице
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшую субботу, 3 марта, около 20.20 в Александро-Невском районе произошло ДТП. Напомним, авария случилась на 330 км дороги Р22 «Каспий».

Пресс-служба рязанской Госавтоинспекции сообщила подробности. Автобус Neoplan, выполнявший рейс «Москва-Дербент», ехал в сторону Тамбова и врезался в «Газель», которая находилась перед ним.

В результате три пассажирки «Газели» – 61, 46 и 43 лет – с травмами отправлены в больницу. Водители, в том числе 48-летний мужчина, управлявший автобусом, не пострадали.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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