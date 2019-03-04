2019-03-04T11:47:18+03:00
Происшествия

На пожаре в городе Кораблино погибли двое рязанцев

На место происшествия выехал следователь Следственного комитета
Александр РАДЫГИН
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Во время пожара в городе Кораблино погибли двое мужчин. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В настоящее время на место происшествия выехал следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области для выяснения обстоятельств происшествия.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в МЧС рано утром 4 марта. Тушили двухквартирный жилой семь человек Государственной противопожарной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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