Рязанцев предупреждают о новом виде мошенничества с банковскими картами

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-04T09:35:20+03:00

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Телефонные мошенники начали использовать виртуальные автоматические телефонные станции, действующие на основе существующей сети, предупреждает пресс-служба рязанского отделения Банка России.

Они меняют номер своей АТС на действующий номер банка и звонят его клиентам, под разными предлогами выясняя конфиденциальную информацию: номер и срок действия платежной карты, трехзначный CVV-код и пароль.

– Если вам позвонили якобы из банка и просят сообщить сведения по карте, лучше всего положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру, который указан на карте, советуют специалисты. – Реальным сотрудникам банка такие данные, как ваш код и пароль, не нужны.

Банкиры напоминают, что на возмещение можно рассчитывать, только если человек не нарушил условия ее использования, в числе которых – соблюдение мер безопасности. Заявить в банк о незаконном списании средств, если таковое произойдет, нужно не позднее, чем на следующий после их пропажи день.

ИСТОЧНИК KP.RU