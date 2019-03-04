После падения рязанки у ТРЦ «Круиз» полиция не стала возбуждать дело

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-04T09:20:37+03:00

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После падения 55-летней рязанки около ТРЦ «Круиз» полиция не стала возбуждать дело. Об этом сообщает дочь пострадавшей Ольга Газинская. По словам девушки со ссылкой на постановление ОМВД России по Советскому району Рязани, падение произошло в результате «собственной неосторожности». К работникам торгового центра у правоохранительных органов нет никаких претензий, так как они надлежаще исполняли свои обязанности по уборке прилегающей территории.

Напомним, 16 февраля 55-летняя женщина поскользнулась на обледенелом участке у входа в торгово-развлекательный центр «Круиз». В результате несчастного случая у пострадавшей сломаны кости голени и разорваны связки дельтовидной группы стопы.

ИСТОЧНИК KP.RU