Во время сильного пожара в Кораблине пострадали несколько человек
Рано утром 4 марта в МЧС поступила информация о пожаре в городе Кораблино, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания поврежден жилой двухквартирный дом, пострадали несколько человек.
Боролись с огнем шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.
Подробности происшествия уточняются.
Напомним, 28 февраля в одной из квартир по улице Молодцова в Рязани во время тушения пожара обнаружили тело 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа.
ИСТОЧНИК KP.RU