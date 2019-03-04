2019-03-04T08:37:10+03:00
Происшествия

Во время сильного пожара в Кораблине пострадали несколько человек

Сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания жилого дома
Александр РАДЫГИН
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Рано утром 4 марта в МЧС поступила информация о пожаре в городе Кораблино, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания поврежден жилой двухквартирный дом, пострадали несколько человек.

Боролись с огнем шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, 28 февраля в одной из квартир по улице Молодцова в Рязани во время тушения пожара обнаружили тело 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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