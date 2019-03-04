Несколько человек пострадали в ДТП на рязанской трассе с участием рейсового автобуса
В Александро-Невском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие
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Вечером 3 марта в МЧС поступила информация о ДТП недалеко от деревни Федцовка на 333 км трассы М-6 «Каспий» в Александро-Невском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии участвовал рейсовый автобус. В результате аварии пострадали несколько человек.
Ликвидировали последствия ДТП три человека личного состава Государственной противопожарной службы.
Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU