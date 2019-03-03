От +1 до -13. В понедельник погода в Рязанской области будет «нестабильной»
Как ночью, так и днем выпадут небольшие, местами умеренные осадки
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По данным местного филиала Гидрометцентра, 4 марта Рязанскую область ждет погода со снегопадами, сильным ветром и немалым разбросом температур. На небе будет облачно с прояснениями.
Как ночью, так и днем выпадут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. При этом в темное время суток на фоне порывистого ветра (до 17 метров в секунду) в отдельных районах ожидается метель.
Температура воздуха составит -8…-3 градуса (а местами до -13) ночью и -4…+1 градус днем.
ИСТОЧНИК KP.RU