В Сараевском районе отремонтировали разорванный газопровод

СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-03T13:21:16+03:00

После обследования сварных швов специалисты не обнаружили дефектов

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Рано утром 2 марта у села Троицкое Сараевского района завершились ремонтные работы на 363 километре магистрального газопровода «Петровск – Елец», сообщает пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Москва». По данным газовщиков, после обследования сварных швов участка газопровода дефектов не найдено.

Напомним, 28 февраля в Сараевском районе разорвало трубу диаметром 1 200 мм с последующим факельным горением высотой до 15 метров. Никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU