2019-03-03T12:16:27+03:00
Общество

Властям предложили отчитываться о состоянии воздуха в Рязани ежедневно

Общественники передали губернатору пакет из 16 инициатив
Сергей ЛАЗУТИН
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Фото: ryazangov.ruФото: ryazangov.ru
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Активисты регионального штаба ОНФ передали губернатору Николаю Любимову 16 общественных предложений. Их встреча состоялась 1 марта.

В сфере экологии чиновников призвали организовать ежедневную публикацию в открытом доступе полной информации о состоянии атмосферного воздуха в Рязани. Кроме того, активисты ждут, что власти выйдут на федеральный уровень со следующей инициативой: позволить РЭК снижать тарифы на вывоз мусора для тех, кто использует технологию его раздельного сбора.

Другой темой стала реставрация торговых рядов в Касимове, на которую в 2018 году выделялось около 53 миллионов рублей.

- Подрядчик не справился с обязательствами, и торговые ряды оказались в еще большем упадке, - отметил депутат Госдумы РФ, сопредседатель штаба ОНФ Андрей Красов, настояв на решении этой проблемы.

Несколько предложений касаются благоустройства. Среди них создание «центра компетенций по формированию комфортной городской среды» с привлечением архитекторов, дизайнеров, урбанистов (для лучшей реализации программ), а также проведение до 15 мая комиссионной проверки работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведенных в 2018 году (качество работ вызвало немало нареканий у многих, включая прокуратуру).

Под особый контроль губернатора попросили взять разработку концепции развития пассажирского транспорта в Рязани и ситуацию с банкротством муниципальной «Автоколонны 1310».

ИСТОЧНИК KP.RU

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