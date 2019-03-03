2019-03-03T12:05:05+03:00
Звезды

Восемь объектов культурного наследия Рязанской области получат проекты границ

На эти цели из регионального бюджета выделят более 866 тысяч рублей
Александр РАДЫГИН
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До 1 декабря 2019 года в Рязанской области должны разработать проекты границ территорий объектов культурного наследия региона. Соответствующая заявка на заключение контракта опубликована на портале госзакупок.

Согласной аукционной документации, на разработку проектов границ из областного бюджета выделят более 866 тысяч рублей.

Какие объекты культурного наследия Рязанской области попадут под разработку границ территорий:

усадьба Скобелевых (XIX век) в селе Заборово Александро-Невского района;

усадьба Олениных (XVIII-XIX веков) в поселке Крутоярский Касимовского района;

усадьба Кикиных (XVIII-XIX веков) в селе Большая Алешня Ряжского района;

усадьба фон-Дервиза (XIX век) в селе Соха Старожиловского района;

Вышинский монастырь (XVIII-XIX веков) в поселке Выша Шацкого района;

два корпуса торговых рядов (ХIХ век) в поселке Елатьма Касимовского района;

дом, в котором во второй половине ХIХ века жил географ Семенов-Тянь-Шанский Петр Петрович — село Гремячка Милославского района;

Спасская церковь (первая половина ХIХ века) в поселке Шилово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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