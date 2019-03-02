На пожаре в Шиловском районе пострадал один человек

СЕГОДНЯ 20:48 2019-03-02T20:48:00+03:00

Специалисты рязанского МЧС устанавливают причину возгорания в одной из квартир в селе Мосолово

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Утром 2 марта в МЧС поступила информация о пожаре в селе Мосолово Шиловского района, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания повреждены комнаты в двухквартирном жилом доме. На пожаре пострадал один человек.

Боролись с огнем 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

Напомним, в последний день февраля во время тушения пожара на улице Молодцова в Рязани обнаружили труп 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа.

ИСТОЧНИК KP.RU