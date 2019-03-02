У гипермаркета «Глобус» и Ледового дворца произошли серьезные ДТП

СЕГОДНЯ 20:35 2019-03-02T20:35:52+03:00

Сведений о пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий не поступало

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2 марта около 13:30 на улице Большой у гипермаркета «Глобус» произошло жесткое ДТП, сообщается в группе «Рязань» во «ВКонтакте». Судя по опубликованным фотографиям с места дорожно-транспортного происшествия, «Лада» столкнулась с иномаркой. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.

Также в субботу днем произошла жесткая авария у Ледового дворца. Дорогу не поделили две иномарки.

По обоим дорожным происшествиям до настоящего времени официальной информации не поступало.

Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU