У гипермаркета «Глобус» и Ледового дворца произошли серьезные ДТП
Сведений о пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий не поступало
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2 марта около 13:30 на улице Большой у гипермаркета «Глобус» произошло жесткое ДТП, сообщается в группе «Рязань» во «ВКонтакте». Судя по опубликованным фотографиям с места дорожно-транспортного происшествия, «Лада» столкнулась с иномаркой. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.
Также в субботу днем произошла жесткая авария у Ледового дворца. Дорогу не поделили две иномарки.
По обоим дорожным происшествиям до настоящего времени официальной информации не поступало.
Подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU