2019-03-02T20:08:27+03:00
Происшествия

Исчезнувшего десять дней назад 28-летнего рязанца заметили на трассе в Башкирии

В Рязанской области продолжаются поиски Ильи Макаренко
Александр РАДЫГИН
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Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
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Пропавшего десять дней назад 28-летнего рязанца Илью Макаренко заметили на трассе в Башкирии, сообщает местный портал Ufa1 со ссылкой на супругу мужчины.

— 1 марта мне написал молодой человек, который рассказал, что на трассе М-5 к нему подошел парень, похожий на моего Илью, и спросил, как добраться до города Белебей, — говорит женщина. — По словам парня, у подошедшего мужчины, наверное, проблемы с головой. Он очень похож на Илью, хотя и в другой одежде, которая явно ему не по размеру.

Напомним, 19 февраля Илья Макаренко ушел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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