В воскресенье в Рязанской области резко похолодает до 20 градусов — МЧС

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-02T15:10:48+03:00

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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 марта в Рязанской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха более чем на пять градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, днем в Рязани будет небольшой снег, местами метель. Температура воздуха ночью -15...-10°С, местами до -20°С; днем -7...-2°С, местами -9°С.

ВАЖНО!

Правила поведения на морозе:

- одевайтесь по погоде;

- откажитесь от алкоголя;

- питайтесь полноценно;

- не курите на морозе, чтобы не ослабить периферийную циркуляцию крови;

- не носите металлические украшения на морозе;

- на улице не облизывайте губы и не мочите кожу;

- гуляя на улице, ребенку каждые 20 минут необходимо возвращаться в тепло и греться.

ИСТОЧНИК KP.RU