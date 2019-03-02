В воскресенье в Рязанской области резко похолодает до 20 градусов — МЧС
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 марта в Рязанской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха более чем на пять градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По данным ведомства, днем в Рязани будет небольшой снег, местами метель. Температура воздуха ночью -15...-10°С, местами до -20°С; днем -7...-2°С, местами -9°С.
ВАЖНО!
Правила поведения на морозе:
- одевайтесь по погоде;
- откажитесь от алкоголя;
- питайтесь полноценно;
- не курите на морозе, чтобы не ослабить периферийную циркуляцию крови;
- не носите металлические украшения на морозе;
- на улице не облизывайте губы и не мочите кожу;
- гуляя на улице, ребенку каждые 20 минут необходимо возвращаться в тепло и греться.
ИСТОЧНИК KP.RU