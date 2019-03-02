На окраине рязанского райцентра нашли склад с тонной фальсифицированного алкоголя
В Шиловском районе задержали двоих жителей Шиловского района, подозреваемых в сбыте немаркированного фальсифицированного алкоголя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным полиции, задержанные использовали боксы в гаражных кооперативах на окраине Шилова и в поселке Лесной. Там они хранили алкогольную продукцию с признаками контрафакта для последующей продажи.
Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Во время осмотра помещений оперативники обнаружили и изъяли 1 130 литров алкоголя различных марок. Установлено, что на бутылках со спиртным наклеены федеральные специальные марки с признаками подделки.
После исследования в экспертно-криминалистическом центре выяснилось, что весь алкоголь фальсифицирован.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU