На окраине рязанского райцентра нашли склад с тонной фальсифицированного алкоголя

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-02T13:49:53+03:00

В Шилове и поселке Лесной двое местных жителей торговали спиртным с признаками контрафакта

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В Шиловском районе задержали двоих жителей Шиловского района, подозреваемых в сбыте немаркированного фальсифицированного алкоголя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, задержанные использовали боксы в гаражных кооперативах на окраине Шилова и в поселке Лесной. Там они хранили алкогольную продукцию с признаками контрафакта для последующей продажи.

Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Во время осмотра помещений оперативники обнаружили и изъяли 1 130 литров алкоголя различных марок. Установлено, что на бутылках со спиртным наклеены федеральные специальные марки с признаками подделки.

После исследования в экспертно-криминалистическом центре выяснилось, что весь алкоголь фальсифицирован.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU