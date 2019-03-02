В Рязани пропал 18-летний молодой человек

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-02T12:49:02+03:00

Его местонахождение не известно с 17 февраля

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Поисково-спасательный отряд «Liza Alert – Рязань» в субботу, 2 марта, опубликовал информацию о пропаже в городе Рязани 18-летнего Евгения Дмитриевича Гришкова. Его местонахождение неизвестно с 17 февраля.

Приметы: рост 168-170 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет в темно-синюю зимнюю куртку, голубые джинсы, темно-синие кроссовки и черную шапку.

Все, кому что-либо известно о Евгений Гришкове просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU