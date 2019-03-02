В Рязани пропал 18-летний молодой человек
Его местонахождение не известно с 17 февраля
.
Изменить размер текста:
Поисково-спасательный отряд «Liza Alert – Рязань» в субботу, 2 марта, опубликовал информацию о пропаже в городе Рязани 18-летнего Евгения Дмитриевича Гришкова. Его местонахождение неизвестно с 17 февраля.
Приметы: рост 168-170 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темно-русые.
Был одет в темно-синюю зимнюю куртку, голубые джинсы, темно-синие кроссовки и черную шапку.
Все, кому что-либо известно о Евгений Гришкове просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»