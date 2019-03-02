ХК «Рязань» проиграл второй матч серии плей-офф

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-02T11:29:45+03:00

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1 марта ХК «Рязань» провел второй выездной матч серии плей-офф против тюменского «Рубина». Победа вновь досталась хозяевам площадки. Единственную шайбу матча точным броском после выигранного тюменцами вбрасывания забросил Станислав Тунхузин. Произошло это на 39-й минуте.

Наставник «горожан» Павел Десятков на пресс-конференции отметил:

- Плей-офф – это вершина хоккея. Один нюанс может решить исход матча. Не ошибка, а именно нюанс. Сегодня так и произошло. Считаю, что во втором и третьем периодах мы выглядели лучше, чем соперник.

В понедельник, 4 марта, серия до трех побед продолжится в Рязани. В случае положительного исхода встречи для команды из города на Оке выяснять отношения клубы продолжат 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU