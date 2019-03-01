2019-03-01T22:27:05+03:00
Происшествия

Не получив преимущество проезда 50-летний рязанец с отверткой напал на водителя

Полиция утихомирила мужчину и возбудила уголовное дело
Александр РАДЫГИН
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В Рязани полицейские усмирили водителя, угрожавшего обидчику отверткой, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть полиции обратился 35-летний рязанец, который пожаловался, что неизвестный мужчина находится рядом с его автомобилем и угрожает убить его.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний житель Рязани.

Выяснилось, что конфликт между рязанцами возник на дороге в тот момент, когда младший из них не предоставил преимущество проезда.

«Оскорбленный таким невежеством мужчина решил непременно наказать нарушителя правил дорожного движения и начал преследовать его. Когда оба автомобиля остановились в Недостоеве на улице Сельских Строителей, злоумышленник выбежал из машины и направился к потерпевшему с отверткой в руках, обещая жестоко с ним расправиться», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время в отношении 50-летнего рязанца возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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