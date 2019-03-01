Всю информацию о болезнях каждого рязанца поместят в единое цифровое хранилище

СЕГОДНЯ 22:01 2019-03-01T22:01:44+03:00

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В Рязанской области появится цифровое хранилище, куда соберут полную информацию о здоровье каждого пациента — результаты анализов, обследований, лечение, которое он получал в течение жизни. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

— Все лечебные учреждения, страховые компании и органы управления здравоохранения объединятся в единое информационное пространство, — рассказывает главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. — Для того, чтобы перенять опыт коллег, которые уже используют систему, наша рабочая группа посетила национальный медицинский центр имени Алмазова и Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины в Санкт-Петербурге.

По словам руководителя травмцентра первого уровня Андрея Карпунина, цифровые технологии в здравоохранении не только повысят качество, но и повлияют на своевременность оказания медицинской помощи пациентам в Рязани и районах области.

— Повысится оперативность обмена данными, а пациенты смогут активно заботиться о своем здоровье с помощью мобильного приложения «Личный кабинет пациента», — подчеркнул Карпунин.

Отмечается, первыми к работе цифровых систем в Рязанской области подключатся ОКБ и Скопинский межрайонный медицинский центр. Далее этот опыт будет распространен на другие медучреждения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU