На маршрут «Шацк — Выша» добавили еще один ежедневный автобус
Перевозчик купил новый автобус на 18 пассажирских мест
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С 1 марта в Шацком районе на маршрут № 109 «Шацк — Выша» добавили дополнительные ежедневные рейсы, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
Перевозить пассажиров будет ОАО «Автоколонна 1663», которое приобрело автобус марки ГАЗ А63R45 («ГАЗель-Next») на 18 пассажирских мест.
КСТАТИ
Если купить билет онлайн из Рязани в Шацк, стоимость составит 405 рублей. В эту сумму входит комиссия 35 рублей. Как отмечает официальный билетный дилер, «дорога до кассы и обратно обойдется в те же деньги плюс час вашего времени».
ИСТОЧНИК KP.RU