2019-03-01T17:58:39+03:00
Общество

На маршрут «Шацк — Выша» добавили еще один ежедневный автобус

Перевозчик купил новый автобус на 18 пассажирских мест
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 марта в Шацком районе на маршрут № 109 «Шацк — Выша» добавили дополнительные ежедневные рейсы, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Перевозить пассажиров будет ОАО «Автоколонна 1663», которое приобрело автобус марки ГАЗ А63R45 («ГАЗель-Next») на 18 пассажирских мест.

КСТАТИ

Если купить билет онлайн из Рязани в Шацк, стоимость составит 405 рублей. В эту сумму входит комиссия 35 рублей. Как отмечает официальный билетный дилер, «дорога до кассы и обратно обойдется в те же деньги плюс час вашего времени».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанское МЧС опубликовало третье метеопредупреждение за сутки
Рязанку убили и закопали в снегу, забрав 300 рублей
Осужденным рязанской ИК-5 предложили сделать 12 шагов к здоровой жизни
Двое рязанцев украли в Старожиловском районе четыре бороны от трактора
СК начал проверку после падения на рязанцев ледяной глыбы
Рязанский чиновник подозревается в вымогательстве у энергетиков
На рязанском хлебозаводе и в санатории «Старица» ртутные лампы хранили с нарушениями
В Рязанской области прогнозируют ночную метель и небольшой снег днем
Рязанка Евдокия Мидина отметила столетний юбилей
В рязанском райцентре открылась выставка глухонемого художника
Рязанский минтранс назвал главных нарушителей в сфере такси за февраль
Снежный вал у остановки стоил рязанскому дорожнику круглой суммы
В подъезде одного из домов на Московском шоссе в Рязани обнаружили труп мужчины
Рязанская предпринимательница скрыла около 1 млн рублей налогов
В горевшей квартире на улице Молодцова обнаружили труп рязанца с огнестрельным ранением
Первым зампредом рязанского правительства стала женщина
В праздничные выходные изменятся цены на экспрессы Рязань-Москва
Рязанский пенсионер спровоцировал ДТП с тремя автомобилями
Рязанке только по решению облсуда выплатили задолженность по зарплате
Рязанка взыскала с «Росгосстрах» всю сумму страховки за уничтоженную в ДТП иномарку
В Рязани появится новая поликлиника
Находящегося в розыске рязанца лишили родительских прав
Рязанка обокрала приютивших на ночь добродетелей
Рязанский февраль получился необычайно теплым и «сырым»