На маршрут «Шацк — Выша» добавили еще один ежедневный автобус

СЕГОДНЯ 17:58 2019-03-01T17:58:39+03:00

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С 1 марта в Шацком районе на маршрут № 109 «Шацк — Выша» добавили дополнительные ежедневные рейсы, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Перевозить пассажиров будет ОАО «Автоколонна 1663», которое приобрело автобус марки ГАЗ А63R45 («ГАЗель-Next») на 18 пассажирских мест.

КСТАТИ

Если купить билет онлайн из Рязани в Шацк, стоимость составит 405 рублей. В эту сумму входит комиссия 35 рублей. Как отмечает официальный билетный дилер, «дорога до кассы и обратно обойдется в те же деньги плюс час вашего времени».

ИСТОЧНИК KP.RU